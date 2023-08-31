Украинские дети снова будут учиться в двух школах одновременно? Что думают родители и министерство

„Мы все равно в подвешенном состоянии“

У Татьяны четверо детей, двое младших ходят в детский сад, старший Дима закончил шестой класс, Гриша - второй.

Родной город семьи сейчас оккупирован, и возможности в него вернуться мать семейства не видит. „Даже если его освободят, он все равно разрушенный. Для детей никакого будущего не будет в ближайшие 5 лет, мне кажется, пока все там не восстановят“, - описывает ситуацию Татьяна. Несмотря на то, что дома у семьи в Украине сейчас фактически нет, старшие дети отучились весь прошлый учебный год по обеим школьным программам - эстонской и украинской. В этом году Татьяна намерена продолжить обучение детей в таком же формате.

„Дети после этого первого года, конечно, очень устали, - признается мама. - Я им практически пообещала, что больше не буду мучать, что следующий год они не будут учиться по совмещенной программе. Но за два месяца лета понимаю, что хоть немножко, хоть на троечку, но уж лучше и следующий год они у меня пусть учатся по обеим программам“.

Мама: Я сама в полном замешательстве, что дальше делать

Старший сын Татьяны в украинской школе учился в 7 классе экстерном, на год старше, чем в эстонской. Шестой класс в эстонской школе он прошел еще раз. „В принципе, он легко учился, хотя, конечно, я его дергала, - рассказывает украинка о том, как прошел учебный год ее детей. - А младший сын вообще с боем учился. У него экстерната не было. Возвращался с эстонской школы и приходил на онлайн-занятия в украинской. Хватило его ненадолго. Мы прекратили эти онлайн-занятия и стали выполнять только домашние задания. Под конец года я уже и за него половину заданий каких-то делала, и с учителем договаривалась. Учительница очень хорошая, добрая. Говорит: „Да, я все прекрасно понимаю, не переживайте, аттестуем мы Гришу“. Аттестовали, все нормально“.

„Я, если честно, сама в полном замешательстве, что дальше делать“, - признается Татьяна.