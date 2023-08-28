Видный деятель Партии реформ Марис Лаури: бизнес с Россией в высшей степени предосудителен

„Ведение бизнеса в России, по моему мнению, стало вопросом этики уже начиная со вторжения в Грузию. Еще более важным этот аспект стал после 23 февраля, когда, как я считаю, ведение бизнеса в России и с Россией стало этически крайне предосудительно“, — отметила Лаури и добавила, что хотя бизнес нельзя закрыть в один день, но нескольких месяцев для этого более чем достаточно.

„Все последующее — это чистая мораль и этика. Я понимаю, когда гражданин Эстонии для вывоза своего имущества использует помощь эстонского транспортного предприятия, но не более“, — написала она и добавила, что любая инвестиция в Россию была очень рискованной.

„Знаю, что есть времена и места, где ведение честного бизнеса в России просто было невозможно. Поэтому в России бизнес-деятельность и скромная. Высокие риски означают, что наряду с большими доходами нужно быть готовым к большим потерям. Теперь пришло время последнее акцептировать“.

Как сказала Лаури, есть куча вещей, которые законы не запрещают, но, несмотря на это, мы их не делаем. „Потому что это неправильно. Не делаем даже тогда, когда другие делают, — написала она. — Говорят, что у капитала нет национальности. Но у собственника капитала национальность есть. Теперь хотелось бы этому более твердого подтверждения“.

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