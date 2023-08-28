Эстонец попал в список самых разыскиваемых преступников Европы за деяния 13-летней давности

В сентябре-октябре 2010 года он приобрел большое количество МДМА (метилендиоксиметамфетамин) с целью передачи наркотического средства другим лицам.

Европейский ордер на арест 39-летнего Михкеля Вескуса был выдан в связи с тем, что мужчина уклоняется от явки в суд, где его собираются судить по статьям об обороте наркотиков в малых и крупных объемах. В 2017 году Лыунаская префектура объявила Вескуса в розыск, но тогда найти его не удалось.

Стоит отметить, что за прошедшие годы Вескус мог изменить внешность и его фото шестилетней давности может быть неактуальным.

Объявление Европола о розыске можно найти здесь.

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