ЧП и криминал
28.08.2023, 12:50

Полиция разыскивает Алексея, который уклоняется от исполнения приговора

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Алексей
Алексей
ФОТО: PPA

Полиция объявила в розыск Алексея Мартынова, который уклоняется от исполнения приговора по уголовному делу, согласно которому он должен понести наказание за насилие в близких отношениях.

Мужчина может находиться в столичных районах Пыхья-Таллинн, Ласнамяэ или Кесклинн.

Полиция просит всех, кто видел Алексея или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.

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