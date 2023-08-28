28.08.2023, 12:50
Полиция разыскивает Алексея, который уклоняется от исполнения приговора(2)
ФОТО: PPA
Полиция объявила в розыск Алексея Мартынова, который уклоняется от исполнения приговора по уголовному делу, согласно которому он должен понести наказание за насилие в близких отношениях.
Мужчина может находиться в столичных районах Пыхья-Таллинн, Ласнамяэ или Кесклинн.
Полиция просит всех, кто видел Алексея или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.
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