Предприниматель: Кая Каллас, читайте по губам своих избирателей - уходите в отставку

„Когда я услышал по Raadio Äripäev комментарии нашего премьер-министра о деятельности компании ее мужа в России, я не поверил своим ушам. Тот же человек, который весьма конкретно просил предпринимателей найти свой собственный моральный компас и отказаться от ведения всех дел с Россией, приводит нелепый аргумент, чтобы оправдать „гибкость“ своего собственного компаса“, - пишет бизнес мен.

Долгачёв отмечает, что многие его друзья и знакомые с начала войны прекратили всю свою бизнес-деятельность, связанную с Россией, так же поступил и он сам: „У меня также был давний деловой партнер в России. Через две недели я прекратил это сотрудничество, оставив все невыплаченные мне деньги с указанием „переведите их детям Украины“. Точка. Это было не так уж сложно“.