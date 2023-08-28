„Первое предупреждение“. Партия EKRE проведет в четверг пикет перед резиденцией правительства на Тоомпеа

По словам организатора пикета - члена правления EKRE Сильвера Куусика, „неприемлемо, чтобы эстонским государством продолжил руководить человек, чья семья тайно ведет бизнес с Путиным, и следствием экономической политики которого является крупнейший среди стран Европы экономический спад“.

„Пикет будет первым серьезным предупреждением“, - отметил Куусик.

„Если Кая Каллас, несмотря ни на что, продолжит (занимать свой пост — ред.), то это предупреждение станет первой ступенькой в длинной лестнице протеста. Нынешнее правительство отжило свое время. Мы готовы к длительным акциям, пока премьер-министр не поймет, что терпение народа лопнуло“, - добавил представитель EKRE.

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