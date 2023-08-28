ФОТО С МОРСКИХ ГЛУБИН | В эстонских водах обнаружили марганец — популярный компонент аккумуляторов

„Железо-марганцевые конкреции образуются в результате природных процессов. Мы смогли в ходе исследований поднять с морского дня с помощью подводного робота пару десятка килограммов различных отложений. Их исследование в сотрудничестве с учеными Таллиннского технического университета обязательно даст нам в этом вопросе новую информацию“, - сказал изданию Forte начальник отдела морской геологии и геофизики Эстонской геологической службы Стен Сууроя.