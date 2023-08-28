Новости Эстонии
28.08.2023, 10:46

ФОТО С МОРСКИХ ГЛУБИН | В эстонских водах обнаружили марганец — популярный компонент аккумуляторов

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Сбор железо-марганцевых конкреций с морского дна, глубина - 61 метр.
Сбор железо-марганцевых конкреций с морского дна, глубина - 61 метр.
ФОТО: Eesti Geoloogiateenistus

Международная экспедиция ученых-геологов обнаружила в территориальных водах Эстонии у острова Вайдлоо значительные запасы железо-марганцевых конкреций. Начались подробные исследования, чтобы выяснить величину запасов сырья и взвесить теоретическую возможность его добычи.

„Железо-марганцевые конкреции образуются в результате природных процессов. Мы смогли в ходе исследований поднять с морского дня с помощью подводного робота пару десятка килограммов различных отложений. Их исследование в сотрудничестве с учеными Таллиннского технического университета обязательно даст нам в этом вопросе новую информацию“, - сказал изданию Forte начальник отдела морской геологии и геофизики Эстонской геологической службы Стен Сууроя.

Для проведения исследований используется телеуправляемый подводный аппарат (ROV - remotely operated vehicle), который позволяет вести детальную съемку морского дня и с помощью манипуляторов брать пробы грунта.

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