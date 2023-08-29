Руководители волости выделили себе пособия на сооружение водопроводной и канализационной инфраструктуры. Дочь старейшины получила его дважды

Когда мы задали старейшине волости Ряпина Энель Лийн вопрос, почему она назначила себе пособие, выделяемое в рамках программы поддержки малонаселенных регионов, притом что десять семей, которые также подавали ходатайства, пособий не получили, она в ответ поинтересовалась: „Мне теперь исчезнуть с лица земли?“ В получении пособия Энель Лийн, по ее собственным словам, не видит ни юридической, ни этической проблемы.