Новости Эстонии
29.08.2023, 08:02

Руководители волости выделили себе пособия на сооружение водопроводной и канализационной инфраструктуры. Дочь старейшины получила его дважды

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Начато надзорное производство
Старейшина волости Ряпина Энель Лийн не видит ни юридической, ни этической проблемы в том, что волость выделила ей пособие на реконструкцию системы сточных вод.
Старейшина волости Ряпина Энель Лийн не видит ни юридической, ни этической проблемы в том, что волость выделила ей пособие на реконструкцию системы сточных вод.
ФОТО: Raivo Tasso | Delfi Meedia

Закон позволяет руководителям волости получать пособия, но возникает вопрос, осуществляют ли они надзор за собственной деятельностью, пишет издание Eesti Päevaleht.

Когда мы задали старейшине волости Ряпина Энель Лийн вопрос, почему она назначила себе пособие, выделяемое в рамках программы поддержки малонаселенных регионов, притом что десять семей, которые также подавали ходатайства, пособий не получили, она в ответ поинтересовалась: „Мне теперь исчезнуть с лица земли?“ В получении пособия Энель Лийн, по ее собственным словам, не видит ни юридической, ни этической проблемы.

В этом году волость Ряпина выделила в рамках программы поддержки малонаселенных регионов в основном пособия на сооружение водопроводной и канализационной инфраструктуры для частных лиц. В числе других пособие, кроме старейшины, получил и помощник волостного старейшины Рихо Лухт. По его распоряжению была создана комиссия, оценивавшая ходатайства. В состав комиссии вошли чиновники, подчиняющиеся помощнику старейшины.

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