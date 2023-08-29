29.08.2023, 08:02
Руководители волости выделили себе пособия на сооружение водопроводной и канализационной инфраструктуры. Дочь старейшины получила его дважды(20)
Начато надзорное производство
ФОТО: | Delfi Meedia
Закон позволяет руководителям волости получать пособия, но возникает вопрос, осуществляют ли они надзор за собственной деятельностью, пишет издание Eesti Päevaleht.
Когда мы задали старейшине волости Ряпина Энель Лийн вопрос, почему она назначила себе пособие, выделяемое в рамках программы поддержки малонаселенных регионов, притом что десять семей, которые также подавали ходатайства, пособий не получили, она в ответ поинтересовалась: „Мне теперь исчезнуть с лица земли?“ В получении пособия Энель Лийн, по ее собственным словам, не видит ни юридической, ни этической проблемы.