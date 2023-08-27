Свет: в аэропорт на трамвае будет не попасть до конца 2025 года

С 1 сентября к работе возвращаются трамваи номер 2 и 4, однако добраться до аэропорта по трамвайным путям по-прежнему будет невозможно, сообщил Владимир Свет.

„Не так давно строители терминала Rail Baltic сообщили городу, что они хотят перестраивать трамвайный тоннель, который проходит под железной дорогой. И это означает, что они собираются закрыть трамвайное движение в аэропорт больше чем на два года, до конца 2025 года“, – сказал Свет.

Однако, по словам Света, на строительство новой трамвайной линии, которая должна соединить Старый порт, будущий терминал Rail Baltic и аэропорт, это не повлияет.

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