Вам крышка! Товары для домашнего консервирования: плюсы и минусы

C емкостями для заготовок вопросов, как правило, не возникает. Наиболее экологичными, экономичными и практичными считаются стеклянные банки и бутылки разного объема, поскольку изделие из стекла можно использовать многократно, оно выдерживает воздействие высоких температур и сквозь него видно, не начались ли внутри какие-нибудь подозрительные процессы. Широкий же выбор крышек способен озадачить хозяйку.

Крышки для банок – ответственный элемент, обеспечивающий герметичность и долговечность пищевых продуктов и домашних консервов. В магазинах Эстонии в сезон домашней консервации можно приобрести жестяные, алюминиевые, капроновые, твист-офф, а также многоразовые вакуумные крышки. Какую же выбрать?

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Банки для консервации

Под закрутку можно использовать различную тару:

• стеклянную;

• жестяную;

• эмалированную;

• полимерную.

Однако чаще всего выбирают стеклянные банки 0,5, 0,75, 1, 2 и 3 литра. В данный момент популярность набирают маленькие емкости от 100 до 350 мл, а также бутылки на 5 и 10 литров, и банки, которые идут в комплекте с металлическим зажимом под стеклянную крышку (часто используют для консервации продуктов в небольшом объеме, однако зажим ослабевает, а прокладка изнашивается достаточно быстро).

Преимущества стекла:

• легкое в стерилизации;

• прозрачное, что помогает отслеживать состояние закупорки;

• многоразовое;

• недорогое;

• не впитывает запахи;

• хорошо отмывается.

Недостатки:

• плохо переносит резкие перепады температуры;

• хрупкое;

• малейший скол на горлышке может послужить причиной порчи герметизации.

Стеклянные банки также вполне доступны по цене. Например, цена 3-литровой банки – 1,98, 1,5-литровой – 1,28 евро, банка емкостью 1 литр стоит 1,18 евро, 720 мл – 0,98 евро. Комплект из 6 банок емкостью 220 мл (очень удобных, чтобы принести кому-то, например, домашнее варенье в подарок) стоит в пределах 7-8 евро.