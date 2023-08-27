Эксперты объясняют: вырастут ли цены на свинину из-за прихода в Эстонию вируса АЧС?
Сначала вирус Африканской чумы свиней (АЧС) появился в Латвии, а вскоре добрался и до Эстонии. Недавно были заражены 9000 свиных голов. „МК-Эстония“ узнала, как же повлияет эпидемия АЧС на доступность свинины, вырастут ли цены на жаркое и шашлык и не окажется ли зараженное мясо на наших столах.
Большинство людей в Эстонии едят свинину. Согласно статистике, в среднем каждый житель Эстонии съедает около 42 кг свиного мяса в год. Свинина составляет более половины потребляемого в Эстонии мяса, такие предпочтения формируются из поколения в поколение.
Свинина доступна, ее цена не бьет по карману людям, из нее можно готовить очень разные блюда. Говядины едят заметно меньше, а баранина и козлятина в Эстонии вообще не особо популярны. И на магазинных прилавках их так запросто не найдешь, это скорее экзотика.
Специалисты считают, что в нашей стране – хорошие условия для производства любого вида мяса. Хотя у нас и не производят столько, сколько нужно, чтобы на 100 процентов удовлетворить потребности населения. Часть мяса импортируют из Польши, Германии, Литвы и других стран. При этом, что интересно, часть выращенной в Эстонии свинины идет на экспорт, ее покупают страны ЕС, Норвегия, Грузия, Китай и другие.
Не впервой
С африканской чумой свиней, которая в настоящее время наносит свиноводству Эстонии изрядный ущерб, свиноводы страны сталкиваются не впервые. По данным Департамента окружающей среды, в Эстонии африканская чума свиней впервые была обнаружена в 2014 году среди лесных кабанов. Первые случаи АЧС у домашних свиней были диагностированы Департаментом сельского хозяйства и продовольствия в 2015 году.
В 2018–2020 годы чумы свиней у домашних свиней зафиксировано не было, но летом 2021 года вновь была диагностирована АЧС на домашней свиноферме. Последняя вспышка АЧС среди домашних свиней в Эстонии была зафиксирована в июле 2021 года в Харьюмаа. Тогда было убито около 2000 свиней.
Среди диких кабанов АЧС последний раз была диагностирована в начале февраля в Ляэне-Вирумаа. В Эстонии в этом году, по данным Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, у диких свиней был обнаружен положительный результат на АЧС в Идаском, Ляэне-Вируском и Пылваском уездах.
В последнее время число случаев чумы свиней в лесах увеличилось, в Пылвамаа в этом году было диагностировано 18 случаев африканской чумы свиней, а последнее сообщение относится к 25 июля, когда в поселке Ахья был убит один кабан, зараженный вирусом.
В Пылвамаа на ферме, принадлежащей акционерному обществу Rakvere Farmid, где обнаружили свиней, зараженных африканской чумой, свиноводы были вынуждены уничтожить все 9000 голов.
Прийт Дрейманн, директор HKScan по основному производству и животноводству в странах Балтии, говорит, что африканская чума свиней (АЧС) давно присутствует в природе Эстонии, но ее фон то повышается, то снижается в зависимости от времени года и количества диких кабанов.
В настоящее время распространение болезни идет на подъем, потому что численность диких кабанов растет. Это привело к широкому распространению вируса. Компания HKScan разработала план биобезопасности, который включает в себя рекомендации по передвижению по территории фермы, перемещению и деятельности сотрудников вне фермы и внутри фермы, перемещению животных на ферму, по ферме и с фермы, по заготовке и производству кормового сырья, и др.
„HKScan Eesti ориентируется на производство мяса и мясных продуктов для Балтийского рынка, и нам удавалось выращивать необходимые объемы. При этом хотелось бы обратить внимание на возможность самообеспечения, которое сейчас по свинине составляет где-то 60–65%, а значит, мяса на экспорт идет не так много. Однако следует признать, что вспышки в популяции диких кабанов и отдельные случаи на фермах также наложили ограничения на экспорт в некоторые страны“, – отметил Дрейманн, говоря о возможном падении экспорта эстонской свинины.
Будут новые поросята
По его словам, маловероятно, что мясо от свиней, зараженных АЧС, попадет на прилавки эстонских магазинов, потому что заболевание имеет очень характерную клиническую картину, а анализы от животных, погибших в хозяйстве, направляют в лабораторию для контроля.
В случае положительного результата на ферму накладываются строгие ограничения, а животных забивают и уничтожают в соответствии с требованиями Закона о контроле за болезнями.
Поскольку распространение заболевания происходит в природе и лечения от этого заболевания не существует, единственный способ борьбы с ним – повышение требований биобезопасности на ферме. Чтобы снизить риски, государство должно контролировать популяцию диких кабанов, организуя охоту.
„В итоге это означает, что ситуацию можно контролировать, но не искоренить полностью“, – констатирует специалист.
Прогнозировать, не возникнет ли дефицит, не вырастет ли и насколько цена свинины для конечного потребителя, в настоящее время трудно, поскольку на цену эстонской свинины влияет цена на мировом рынке. Случаи АЧС в хозяйстве могут повлиять на наличие сырья на складах в определенный период, но HKScan Estonia делает все возможное, чтобы потребители этого не почувствовали.
„Мы планируем при первой же возможности заполнить ферму свиньями. Мы – самые большие свиноводы страны (с учетом наших ферм в Раквере), у нас есть свое производство поросят, и поэтому мы сможем снова заполнить ферму поросятами своими силами“, – приводит ERR слова члена правления HKScan Estonia Маркусa Кирсбергa.
Трансграничный вирус
До того, как эпидемия АЧС добралась до Эстонии, вирус был обнаружен в Латвии, где также нанес ущерб свиноводческим хозяйствам. Руководитель Лыунаского отделения Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Инге Сааво рассказала „МК-Эстонии“, что на позапрошлой неделе Латвия сделала 7 уведомлений о зараженных вирусом АЧС диких кабанах, обнаруженных в районах, граничащих с Вырумаа.
Ближайший зараженный вирусом дикий кабан был обнаружен в Латвии, примерно в 15 км от очага. РТА в сотрудничестве с Университетом естественных наук работает над выявлением возможных путей проникновения вируса на ферму. По мнению чиновников Департамента сельского хозяйства, для снижения распространения вируса следует увеличить объем отстрела диких кабанов, поголовье которых в Эстонии в последнее время выросло.
Информация о заболевших свиньях на ферме в Пылваском уезде поступила в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) 26 июля. По словам Инге Сааво, не было другого выхода, кроме как отправить там на убой всех свиней. Их будут утилизировать на заводе по переработке отходов животноводства фирмы VIREEN.
„Из-за болезни убивают всех свиней, содержащихся на ферме, потому что лекарства от этой болезни нет. Затем PTA организует полную уборку и дезинфекцию помещений фермы. Можно обратиться за компенсацией за умерших и забитых из-за болезни свиней“, – добавила она.
Учитывая эпизоотологическую ситуацию и опыт распространения вируса АЧС, существует риск заражения домашних свиней, и свиноводы должны применять все меры для предотвращения попадания на ферму вируса АЧС из внешней среды.
Средств для профилактики и лечения болезни не существует. Если свинья заражается, то гибель 100-процентная. Симптомы проявляются через 3–15 суток после заражения, но иногда бывает внезапная гибель животных.
По словам специалиста, АЧС не представляет опасности для человека. Однако зараженную африканской чумой свиней продукцию употреблять запрещается. Почему? Потому что человек может являться переносчиком, и высока вероятность, что зараза так или иначе попадет к свиньям. И если разрешить употреблять в той или иной форме продукцию от зараженных свиней, это будет бесконечный процесс.
Риск возможных вспышек АЧС продлится, по крайней мере, до конца сентября. Уменьшить возможность проникновения болезни на ферму можно путем принятия соответствующих мер биобезопасности. К слову, вирус можно занести в хозяйство, даже если просто сходить в лес по грибы. Он очень „приставучий“.
Тщательное соблюдение мер биобезопасности имеет решающее значение для защиты свиноферм от заражения АЧС. Поэтому свиноводам необходимо критически проанализировать меры биозащиты, принятые на ферме, при необходимости ужесточить и обязательно их соблюдать.
По состоянию на 30.06.2023 в Эстонии насчитывалась 121 свиноферма, на которых содержалось 276 517 свиней.