Эксперты объясняют: вырастут ли цены на свинину из-за прихода в Эстонию вируса АЧС?

Большинство людей в Эстонии едят свинину. Согласно статистике, в среднем каждый житель Эстонии съедает около 42 кг свиного мяса в год. Свинина составляет более половины потребляемого в Эстонии мяса, такие предпочтения формируются из поколения в поколение.

Свинина доступна, ее цена не бьет по карману людям, из нее можно готовить очень разные блюда. Говядины едят заметно меньше, а баранина и козлятина в Эстонии вообще не особо популярны. И на магазинных прилавках их так запросто не найдешь, это скорее экзотика.

Специалисты считают, что в нашей стране – хорошие условия для производства любого вида мяса. Хотя у нас и не производят столько, сколько нужно, чтобы на 100 процентов удовлетворить потребности населения. Часть мяса импортируют из Польши, Германии, Литвы и других стран. При этом, что интересно, часть выращенной в Эстонии свинины идет на экспорт, ее покупают страны ЕС, Норвегия, Грузия, Китай и другие.

Не впервой

С африканской чумой свиней, которая в настоящее время наносит свиноводству Эстонии изрядный ущерб, свиноводы страны сталкиваются не впервые. По данным Департамента окружающей среды, в Эстонии африканская чума свиней впервые была обнаружена в 2014 году среди лесных кабанов. Первые случаи АЧС у домашних свиней были диагностированы Департаментом сельского хозяйства и продовольствия в 2015 году.

В 2018–2020 годы чумы свиней у домашних свиней зафиксировано не было, но летом 2021 года вновь была диагностирована АЧС на домашней свиноферме. Последняя вспышка АЧС среди домашних свиней в Эстонии была зафиксирована в июле 2021 года в Харьюмаа. Тогда было убито около 2000 свиней.

Среди диких кабанов АЧС последний раз была диагностирована в начале февраля в Ляэне-Вирумаа. В Эстонии в этом году, по данным Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, у диких свиней был обнаружен положительный результат на АЧС в Идаском, Ляэне-Вируском и Пылваском уездах.