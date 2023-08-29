У использования „зеленой карты“ в поездах есть свои недостатки. Elron готовит изменения в билетной системе

Мы задали вопрос Elron, не было бы пассажирам проще путешествовать, если бы фирма присоединилась к системе единой проездной карточки.



“С помощью единой проездной карточки можно передвигаться между зонами Таллинна, а также проверять, является ли пассажир жителем столицы. Помимо общей проездной карточки для передвижения в зонах I–V можно также купить билеты на установленный срок“, - объясняет пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.

Компания Elron пока не вводит единый билет на маршрутах дальнего следования главным образом потому, что это привело бы к увеличению стоимости билета на поезд. „Оплата проезда общей проездной картой приведет к повышению цены на билеты, или же государству придется выплачивать дополнительную дотацию, так как оператору единой карты надо будет доплачивать за услугу. Для нас важно, чтобы стоимость проезда была как можно более доступной для пассажиров, а государственные дотации на пассажирские перевозки использовались разумно“, - говорит Мяэ.

Она добавила, что в ближайшее время компания Elron приступит к пересмотру билетной системы и упрощению процесса покупки для пассажиров. „Это упрощение коснется также возможностей и основных каналов оплаты билетов. Пассажиры поездов чаще всего покупают билет в одну сторону - он является самым популярным видом билета, в то время как популярность билета на установленный срок значительно снизилась“, - отмечает она.

В будущем появится мобильное приложение для Elron. „Мы хотим, чтобы в будущем вместо карт большую роль играло мобильное приложение Elron, что уменьшит потребность в различных картах и прочих атрибутах“, - говорит Мяэ.

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