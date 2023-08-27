Бывает же такое! Таллиннский ресторан закрылся всего через несколько месяцев после переезда на новое место

Ресторан азиатской кухни Riis несколько лет проработал в Кадриорге и сделал там себе имя. Однако в начале этого года он переехал в быстро развивающийся район Каламая, где строятся тысячи квадратных метров коммерческих площадей и квартир. Переехали на улицу Вольта, в первое завершенное здание в квартале Крулли. Несмотря на перспективность района, предприятие общепита закрылсь всего через полгода после начала работы на новом месте. Возникли задолженности по налогам.

Владелица ресторана Кадри Тран пояснила, что, несмотря на значительный оборот, существовало беспокойство по поводу партнера, который сдавал помещение Volta для ресторана в аренду. Свою роль сыграли и строительные работы в округе. В итоге за лето бизнес оказался в убытке. „Мы планируем продолжать работу, но пока не знаем, где и когда“, - рассказала Тран о планах на будущее.

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