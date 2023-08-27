ТАБЛИЦА | Продовольственная корзина показала самый большой рост с 1993 года. Как сэкономить?

„Никто не готов полностью отказаться от любимых продуктов. Скорее, покупатели ищут более дешевую альтернативу, – поясняет Раак. – Например, продажи товаров под собственными торговыми марками Rimi значительно выросли, так как покупатели находят справедливым соотношение их цены и качества, они хорошо приняты клиентами. Об этом свидетельствует, например,

Талис Раак добавляет, что ситуация, безусловно, влияет на общий размер покупательской корзины. При этом нельзя сказать, что какие-то продукты люди вообще перестали приобретать.

„Одно из наиболее важных изменений в покупательском поведении заключается в том, что люди стали тщательнее планировать свои походы в магазин и больше обдумывать, что положить в корзину, – комментирует Раак. – Предпочтение все чаще отдают продуктам собственных торговых марок Rimi, а также продуктам по кампаниям и со скидками“.

Все это отражается на поведении покупателей. Когда цены на продукты растут, а зарплата за этим ростом не поспевает, приходится делать выбор: покупать меньше, выбирать продукты подешевле и запасаться ими, а то и вовсе отказываться от чего-то, что раньше было нормой жизни.

В этом году минимальная зарплата составляет 725 евро. Если предположить, что оба родителя получают минималку, то за вычетом расходов на пропитание семье с двумя детьми при нынешних ценах на жизнь остается 980 евро. Негусто, учитывая, как выросли коммунальные платежи, подорожал бензин, да и вообще все вокруг – от одежды до игрушек.

Для подсчетов обычно берут набор продуктов для семьи из четырех человек, которые живут в Таллинне. Таким образом, чтобы прожить месяц, сегодня семья должна тратить только на еду 469,12 евро – почти 500 евро!

Эстонский институт конъюнктуры опубликовал шокирующие данные: по сравнению с прошлым годом потребительская корзина стала дороже на 22,3% и составила уже 117,28 евро (в неделю). Еще год назад этот показатель был 95,93 евро, а в 2021 году – и вовсе 81,38 евро.

„Но предсказать изменение цены конечного продукта практически невозможно, – продолжает Маттиас Яаксоо. – Чтобы цены на продукты начали снижаться, помимо переговоров розничных компаний нужна также конкуренция на рынке в соответствующей категории товаров. Пока мы видим замедление темпов роста цен по некоторым категориям, таким как хлеб и молочные продукты. Наша цель – вести переговоры и добиваться лучшей цены для наших клиентов“.

Он заверяет, что они следят за конъюнктурой рынка по всем товарным группам.

„Хотя цена на сырье для некоторых товаров может снижаться, может пройти много времени, прежде чем этот эффект отразится на цене конечного продукта. Окончательная цена складывается из различных частей, связанных с производством, потреблением энергии, упаковкой, логистикой, заработной платой и т. д. Поэтому окончательная цена – это сумма всех вышеперечисленных обстоятельств, и очень важно понимать, что именно происходит в ценообразовании на всех этих этапах“, – поясняет представитель Maxima.

„Покупательское поведение со временем изменилось именно в том смысле, что сегодня больше нет пополнения запасов и оптовых закупок, как год назад, – говорит руководитель отдела закупок Maxima Eesti Маттиас Яаксоо. – В прошлом году объем покупок был больше, потому что на Украине началась война, в связи с чем у людей было много страха и растерянности. Мы также видим, что много покупают продуктов по кампаниям, и люди делают все более осознанный выбор в магазине. Они ходят со списками конкретных продуктов и внимательно просматривают товары со скидками в рекламных буклетах. Кроме того, у нас всегда хорошо продавались и продаются продукты, у которых заканчивается срок годности“.

Так, подчеркивает он, можно сохранить свои привычки здорового питания даже в условиях более высоких цен.

Разумным способом действовать в сложившейся ситуации Талис Раак называет и покупку продуктов с истекающим сроком годности – таким образом вы можете получить, например, свежее мясо или рыбу намного дешевле и приготовить их на ужин в тот же день.

„Также можно увидеть тенденцию к тому, что повышение цен из-за себестоимости большинства продуктов уменьшило разрыв в цене между обычными и экопродуктами, – замечает Кристийна Тамберг. – Предпочтения при покупке однозначно зависят от конкретного потребителя и экономической ситуации на данный момент: если необходимо сэкономить, люди выбирают самый доступный товар в категории, а если позволяет финансовая ситуация, люди покупают экопродукт или другой любимый товар“.

Что касается органических продуктов, которые обычно стоят дороже, представитель Prisma отмечает, что часто формируется определенная потребительская база, которая продолжает их покупать.

„Если в первом полугодии за счет цен производителей продолжался рост цен в ряде товарных групп, то сейчас уже есть товарные группы, где цены начали снижаться. Это, например, молочные продукты, а также растительное масло и зерновые, – перечисляет Тамберг. – Например, сейчас цена самого дешевого молока в пластиковой упаковке в Prisma – 59 центов за литр. Это более чем на 20% ниже предыдущей цены. Есть еще подобные изменения, и ожидается, что их станет больше“.

В последнее время объемы покупок, которые до этого сильно упали, по словам Кристийны Тамберг, снова приближаются практически к прошлогоднему уровню.

как в наших магазинах на них действуют скидки. В Prisma товары с истекающим сроком годности доступны со скидкой 30% с утра, а вечером после 20:00 – со скидкой 60%. За год покупки такой продукции выросли на 50%“.

„Часто это продукты собственных брендов, – уточняет Тамберг. – В марте мы провели опрос среди наших покупателей, где 57% респондентов сказали, что в свою корзину кладут товары со скидкой. Мы также видим, что значительно увеличилось количество покупок продуктов с истекающим сроком годности, так

Кристийна Тамберг, руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma, подтверждает, что поведение потребителей свидетельствует о чувствительности к ценам – они делают взвешенный выбор и отдают предпочтение более дешевым продуктам.

Мясные и рыбные консервы с истекающим сроком годности не стоит употреблять, несмотря ни на что. Мы не знаем, в каких условиях их производили, и, возможно, у изготовителя указан самый пограничный срок годности. Такие консервы могут стать опасными для здоровья.

Конечно, нежелательно их использовать, если срок годности прошел как минимум месяцев шесть назад. Все-таки производитель не зря указывает какую-то дату.

Но нужно осмотреть упаковку. Если она не повреждена, то такие продукты можно есть, даже если срок годности подходит к концу.

Если говорить о продуктах, у которых заканчивается срок годности, то без опаски можно брать сухие продукты, например макароны. В магазине они хранятся в нормальных условиях, и даже если срок годности заканчивается условно через месяц, этот продукт мы можем успеть съесть. Там не начнут активно развиваться какие-либо бактерии и микроорганизмы.

На чем можно сэкономить без вреда для здоровья, а на чем ни в коем случае экономить нельзя?

Оценка вероятности сбережений в следующие 12 месяцев за месяц выросла с –18 до –17 пунктов, год назад она составляла –14 пунктов.

Оценка потребителями экономического положения семьи на следующие 12 месяцев в июле удержалась в месячном сравнении на отметке –22 пункта, в июле 2022 года она составляла –33 пункта.

Оценка экономического положения государства на следующие 12 месяцев в июле упала с –47 до –48 пунктов, год назад она составляла –62 пункта.

По данным Института конъюнктуры, чувство уверенности потребителей в Эстонии в июле за месяц упало с –29 до –30 пунктов, год назад показатель составлял –36 пунктов.

Если говорить вообще о продуктах, на которых можно сэкономить, то это, например, красное мясо. При условии, что человеку по показаниям здоровья не рекомендовано есть его с определенной регулярностью, как, например, при пониженном гемоглобине.

Если человек здоров, то красное мясо, то есть свинина, баранина, говядина, для него – не продукты первой необходимости, которые нужно есть каждый день. По существующим рекомендациям, красное мясо абсолютно нормально есть пару раз в неделю.

На чем не стоит экономить, так это на рыбе. У нас вообще проблемы с качественной рыбой, несмотря на то, что мы – морская страна. Рыба – это и качественный белок, и полезные жиры. Это то, что даже с точки зрения поддержания здоровья ставят на одно из первых мест.

В принципе, можно сэкономить на морепродуктах. Совершенно необязательно покупать устрицы, кальмары и креветки, если сделать выбор в пользу рыбы. Несмотря на пользу морепродуктов, их тоже можно легко переесть, а сытости рыбное филе дает больше. Но важно, чтобы рыба не была промышленно обработана.

На чем еще можно сэкономить? Не покупать полуфабрикаты. Кажется, что они ниже по стоимости, чем та же рыба за килограмм. Но если посмотреть питательную ценность, то кусок рыбы насытит нас быстрее и лучше, чем рыбные палочки. Чтобы ими наесться, взрослому человеку нужна упаковка.

И если посмотреть в долгосрочной перспективе, то получается, что полуфабрикаты выходят дороже, потому что съедаем мы их больше. Кроме того, мы можем их пересть, потому что в них часто добавляют вкусовые добавки.

Можно упомянуть здесь и различные копченые колбасы, где тоже содержатся вкусовые добавки, которые вызывают у человека желание есть еще и еще. Но если посмотреть, сколько стоит килограмм курицы, даже филе, и килограмм копченой колбасы, мы заметим большую разницу. На копченой колбасе можно сэкономить, потому что стоит она дороже, чем просто килограмм куриного мяса. Более обработанная продукция может в итоге оказаться дороже, ведь съедаем мы ее больше.