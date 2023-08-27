ГАЛЕРЕЯ | „Думая о тех, кто отдал свои жизни за свободу“. Смотрите, как встретили закат в Пярну!(7)
Вчера вечером в Эстонии отмечалась „Ночь древних огней“, в том числе мероприятие прошло и на пляже в Пярну.
Тысячи лет назад, люди использовали костры, чтобы передать сообщения своим соседям и морякам, сегодня эта традиция превратилась в ритуал прощания с летом.
Организаторы мероприятия на пярнуском пляже отметили, что костры на закате солнца зажглись также в знак единства людей и борьбы против зла.
„Зажигая в этом году костры, мы думаем и о тех, кто пожертвовал своей жизнью в борьбе за свободу“, - добавили организаторы.
Побывавший на месте фотограф отметил, что людей на пярнуском пляже собралось много, и каждый выбрал свой способ насладиться „Ночью древних огней“.
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