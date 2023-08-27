Новости Эстонии
27.08.2023, 10:48

Министерство культуры открыло прием кандидатур на премию в области интеграции

 
ФОТО: Фонд интеграции

Министерство культуры и Фонд интеграции призывают выразить признательность людям и организациям, деятельность которых способствует интеграции, выдвинув их в кандидаты на соответствующие премии. Кандидатов можно выдвинуть в четырех номинациях до 18 сентября 2023 года.

В этом году Министерство культуры и Фонд интеграции в 24-й раз вручат премии наиболее выдающимся деятелям в области интеграции. Премии присуждаются людям и организациям с 1999 года.

„Премии в области интеграции – это общественное признание тем, кто помогает находить и ценить все то, что объединяет разные культуры и общины в Эстонии. Иными словами, тем, кто вносит вклад в развитие и сохранение сплоченности нашего общества. Как и сама интеграция, это признание основывается на мнениях каждого из нас – на предложениях каждого из нас, кому следует выразить признательность“, – сказала руководитель по вопросам культурного многообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.

Премии присуждаются в четырех номинациях: „Золотой фонд интеграции“ (популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции); „Создатель диалога культур“ (претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком); „Искра года“ (человек или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции); „Вестник года“ (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов).

Лауреаты будут награждены министром культуры Хейди Пурга на торжественной церемонии в декабре. Выбирать лауреатов будет комиссия, состоящая из экспертов в данной области. Каждый лауреат получит премию в размере 1000 евро.

„В номинациях „Создатель диалога культур года“, „Искра года“ и „Вестник года“ мы просим выдвигать в кандидаты людей и организации за деятельность, которую они начали в прошлом году и завершат в сентябре этого года. В номинации „Золотой фонд интеграции“ приветствуются деятели, которые вносят свой вклад в интеграцию на протяжении многих лет. Условия и правила выдвижения кандидатов опубликованы на сайте Фонда интеграции», – пояснила Аве Хярсинг.

Выдвигать кандидатов на премии в области интеграции можно до 18 сентября 2023 года. Для этого необходимо заполнить анкету, опубликованную на сайте Фонда интеграции, и отправить ее на адрес taotlus@integratsioon.ee с пометкой „Премии в области интеграции 2022–2023“.

Лауреаты премий в области интеграции за последние 5 лет:

Золотой фонд интеграции*

2022 Елена Скульская и Марью Лауристин

2021 Премия не присуждалась

2020 Объединение народов Эстонии (Eestimaa Rahvuste Ühendus)

2019 Союз татарской культуры в Ида-Вирумаа (Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühing)

2018 Центр интеграции Ида-Вирумаа (Ida-Virumaa Integratsioonikeskus)

Создатель диалога культур

2022 Shiftworks OÜ во главе с Хелен Силдна

2021 Институт Эстонии (Eesti Instituut)

2020 Центр помощи беженцам (Eesti Pagulasabi)

2019 Международный центр (Rahvusvaheline Maja)

2018 Силламяэское Общество Защиты Детей

Искра года

2022 Ану Лууре и Наталья Мялицина (Украинская школа Таллиннской Лиллекюлаской гимназии)

2021 Женская сборная Эстонии по фехтованию (Sofiit Klubi)

2020 НСО Changemakers

2019 Logistika Pluss

2018 Aнна Миронова

Вестник года

2022 Отдел по связям с общественностью Эстонского Национального музея

2021 Тийна Пяртель

2020 Аркадий Попов

2019 Андрей Хусаинов

2018 Премия не присуждалась

* До 2021 года „Вестник культуры года“

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