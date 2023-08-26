ФОТО | Женщине стало плохо за рулем. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся

В субботу незадолго до 18 часов произошло ДТП в Вильяндимаа, в деревне Пыхьяка волости Пыхья-Сакала, где автомобиль Audi съехал с дороги и перевернулся через крышу. Водителя доставили в больницу.

В момент аварии в автомобиле было два человека. В больницу на осмотр отвезли только водителя.

Управлявшая автомобилем женщина была трезва и имела водительские права.

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