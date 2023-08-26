ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (549-й день) | Командование НАТО провело секретное совещание с главкомом ВСУ
Подводим итоги еще одного дня войны.
В ночь на субботу в Подмосковье был сбит очередной беспилотник. В результате в московских аэропортах „Внуково“, „Домодедово“ и „Шереметьево“ были задержаны десятки рейсов.
Британская разведка: Россия копит силы для удара в секторе Купянск-Лиман, пишет BBC.
Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке прогнозирует, на каких участках фронта армия РФ может активизироваться в ближайшее время:
- В результате украинского контрнаступления российские части в районе Бахмута и на южных участках фронта оказались под большим давлением ВСУ. В то же время на северо-западе, в районе Купянск-Лиман, армия РФ продолжает предпринимать небольшие по масштабам атаки и сумела немного продвинуться.
- Однако, по мере того, как ВСУ последовательно освобождают территории на юге страны, Россия будет искать возможности для более серьезных наступательных действий, и сектор Купянск-Лиман – одно из потенциальных направлений для нового удара.
- Есть большая вероятность того, что в ближайшие два месяца Россия перейдет к более интенсивным действиям в этом районе с прицелом продвинуться к западу от реки Оскол, что позволило бы ей создать буферную зону вокруг Луганской области.
Американский институт изучения войны: ВСУ наступает на западе Запорожской области в районе Работино, где российским войскам не хватает пополнений.
Один из лидеров российской неонацистской группировки „Русич“ Ян Петровский (по документам он сейчас проходит как гражданин РФ Воислав Торден), который был задержан в Финляндии и сейчас ожидает экстрадиции по запросу Украины, планирует просить убежища в республике, сообщил телерадиоканал Yle. Вероятно, таким образом Ян Петровский хочет затянуть вопрос экстрадиции в Украину.
Командование НАТО провело секретное совещание с главкомом Валерием Залужным на польской границе, сообщает strana.ua со ссылкой на The Guardian. Сообщается, что встреча состоялась 11 дней назад, на встречу главком взял весь свой командный состав. Фото с этой встречи публиковал британский генштаб. Целью военного совета была перезагрузка военной стратегии Украины ввиду отсутствия прогресса в контрнаступлении. „Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году“, - говорится в статье The Guardian.
В Житомирской области во время боевого задания столкнулись два самолета. Погибли три летчика, среди них — известный пилот Андрей Пильщиков с позывным Juice. Обстоятельства авиакатастрофы выясняет Государственное бюро расследований Украины. Расследование ведут по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
Папа римский Франциск призвал молодых россиян быть „созидателями мира среди конфликтов“, пишет Deutsche Welle.
Глава римской-католической церкви пообщался по видеосвязи с молодыми людьми в России в рамках проходящей в Санкт-Петербурге X Всероссийской встречи католической молодежи, сообщает информационное агентство Ватикана Fides. Юноши и девушки задавали понтифику, среди прочего, вопросы о войне в Украине. Он подчеркнул, что „дипломатия всегда созидает, не разрушает“, а также призвал молодых россиян быть „созидателями мира среди такого большого числа конфликтов и поляризации“. „Я приглашаю вас быть сеятелями семян примирения, маленьких семян, которые в этой земле войны не прорастут сразу, в ледяной почве. Но в будущем, в весну, они дадут свои ростки“, - сказал Франциск.
Второе судно вышло из порта Одессы после остановки зерновой сделки. Утром 26 августа судно Primus под флагом Либерии вышло из порта Одессы и движется в направлении болгарского порта Варна, передает „Интерфакс-Украина“.
В составе Военно-морских сил Украины сформировали отдельную бригаду для применения морских беспилотников. О создании нового соединения стало известно во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины, пишет Meduza. Президент Украины Владимир Зеленский на Софийской площади вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения.