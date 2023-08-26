ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (549-й день) | Командование НАТО провело секретное совещание с главкомом ВСУ

Британская разведка: Россия копит силы для удара в секторе Купянск-Лиман, пишет BBC.

Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке прогнозирует, на каких участках фронта армия РФ может активизироваться в ближайшее время:

- В результате украинского контрнаступления российские части в районе Бахмута и на южных участках фронта оказались под большим давлением ВСУ. В то же время на северо-западе, в районе Купянск-Лиман, армия РФ продолжает предпринимать небольшие по масштабам атаки и сумела немного продвинуться.

- Однако, по мере того, как ВСУ последовательно освобождают территории на юге страны, Россия будет искать возможности для более серьезных наступательных действий, и сектор Купянск-Лиман – одно из потенциальных направлений для нового удара.

- Есть большая вероятность того, что в ближайшие два месяца Россия перейдет к более интенсивным действиям в этом районе с прицелом продвинуться к западу от реки Оскол, что позволило бы ей создать буферную зону вокруг Луганской области.