В Украине во время боевого задания столкнулись два самолета. Погибли три летчика, среди них — известный пилот

В Воздушных силах сообщили, что погибли три летчика ВСУ, находившиеся в самолетах, в том числе пилот 40-й бригады тактической авиации ВСУ Андрей Пильщиков с позывным Juice.

Обстоятельства авиакатастрофы выясняет Государственное бюро расследований Украины. По его данным, самолеты L-39 столкнулись в небе вблизи Житомира. Расследование ведут по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Как сообщает „Украинская правда“, пилот Андрей Пильщиков служил летчиком истребителя МиГ-29, с начала полномасштабной войны участвовал в воздушной обороне Киева, а в интервью иностранным СМИ призывал Запад предоставить Украине истребители F-16.

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