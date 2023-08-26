ФОТО | В столичном районе Кристийне прошел традиционный День дворовых кафе

„Как и в прошлые годы, в этом году владельцы дворовых кафе постарались на славу и проявили оригинальность. Их дворы были уютными и красиво оформленными, а меню разнообразными и аппетитными. Гости смогли насладиться не только вкусной едой и напитками, но и приятной атмосферой.Общественные мероприятия важны для нашего района – они позволяют повысить чувство общности и дают жителям возможность поближе познакомиться со своими соседями“, –сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.