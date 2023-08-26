ФОТО | "Жизнь священна“. Противники абортов провели в Таллинне демонстрацию

По словам организатора мероприятия MTÜ Elu Kaitseks, они собрались, чтобы выступить за право на жизнь нерожденных детей. Шествие началось у ворот Виру, откуда участники проследовали через Ратушную площадь к площади Вабадузе.

В рамках акции состоялся концерт. С речью также выступили архиепископ Андрес Пыдер, член Рийгикогу и руководитель SAPTK Варро Вооглайд, член Рийгикогу Моника Хельме, руководитель Института культуры жизни Мария Мадисе, руководители MTÜ Elu Kaitseks Лидия Хыбесалу и Пилле Фолл, а также музыкант Тыну Лайкре.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.