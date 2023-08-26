ФОТО И ВИДЕО | В Кохтла-Ярве двое мужчин подрались на улице. Один из драчунов задержан

Как рассказали очевидцы, полиция отреагировала большими силами - на месте происшествия находились по меньшей мере три патруля. По их словам, один мужчина спровоцировал другого - о последнем якобы „все знают, что он душевнобольной“.

Пресс-секретарь Департамента полиции полиции и погранохраны Мартин Райд сообщил RusDelfi, что сегодня около 15 часов в Центр тревоги позвонил 30-летний мужчина, по словам которого ему угрожали на улице Олеви в Кохтла-Ярве. По прибытии полицейских на место между собой подрались 30-летний и 41-летний мужчины. Полицейские разняли мужчин, но поскольку 30-летний мужчина оказал сопротивление, для его усмирения использовали наручники. 30-летнего мужчину задержали. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.