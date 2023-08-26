АНАЛИЗ | Разбираем тактику защиты Каи Каллас: ложные, сомнительные и вводящие в заблуждение заявления(19)
Реакция Каи Каллас (Партия реформ) на разразившийся скандал вызвала у многих недоумение, так как значительная часть ее заявлений, как сделанных до скандала, так и после, по меньшей мере сомнительна.
Скандал вокруг компании Арво Халлика, мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас, разгорелся в среду, хотя, под данным ERR, первый запрос на эту тему он получил еще на прошлой неделе. Следовательно, у Кая Каллас было время подготовиться к ответам на острые вопросы журналистов. Но если сравнить ответы, данные журналисту ERR Мадису Хиндре, с общедоступными фактами, то следует признать, что целый ряд заявлений Каи Каллас являются ложными, вводящими в заблуждение или сомнительными. Особенно очевидным это становится при сравнении ранних заявлений Каллас с тем, что стало известно в результате нынешнего скандала.
„Компания моего мужа не имеет клиентов в РФ и не занимается организацией перевозок по России“.
Компания Stark Logistics, о которой идет речь, осуществляла перевозки для Metaprint. Последняя ведет бизнес как в Эстонии, так и в России. Основным заказчиком Metaprint является работающий в России „Аэропром“, которого Мартти Лемендик, основной владелец Stark Logistics и Metaprint, называет системной компанией Metaprint. По словам Лемендика, доход российского бизнеса Metaprint составляет 29,8 млн евро.