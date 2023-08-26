ФОТО | Ночь культуры на сутки захватила Таллинн

Городской культурный фестиваль „Ночь культуры“ в этом году был адресован в первую очередь молодежи. Мероприятия прошли на разных сценах в Старом городе, в помещениях творческого городка Теллискиви, в Пирита и Ласнамяэ.

Фестиваль „Ночь культуры“ инициирован Таллиннским департаментом культуры в 2015 году. Мероприятие курирует Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования.

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