Устаревшие методы оказания первой помощи в случае отравления приносят больше вреда, чем пользы

Руководитель информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер рассказала, что сфера лечения отравлений постоянно развивается, и когда-то разработанные рекомендации могут быть уже не самыми лучшими для применения. „Существует множество устаревших „народных“ подходов к оказанию первой помощи при отравлениях, которые на самом деле ухудшают состояние пострадавшего или врачам после их применения приходится лечить серьезный ущерб здоровью, нанесенный такой помощь ю“, - сказала она.

Одер подчеркнула, что вызывание рвоты при отравлении определенно не работает, равно как и так называемый „ресторанный метод“, когда жертве дают большое количество воды, а затем вызывают рвоту. Вместо этого в случае отравления лекарствами прополощите рот, удалите остатки лекарства изо рта и позвоните по инфолинию 16662 для получения инструкций к действию. При отравлении химикатами после полоскания рта нужно выпить воды небольшими глотками. Это нужно для того, чтобы разбавить проглоченное химическое вещество - максимум один стакан для взрослого, для ребенка объем воды должен быть исходя из расчета 15 мл/кг веса. При этом необходимо оценить способность глотания и позвонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662 для оценки ситуации и получения дальнейших указаний к действиям. „Питье большого количества воды, в свою очередь, может привести к рвоте, что опасно для пострадавшего. При рвоте раздражающее или едкое химическое вещество перемещается еще несколько раз вверх и вниз по пищеводу, тем самым усугубляя повреждение полости рта и пищевода. Кроме того, рвотные массы могут попасть в дыхательные пути и человек может задохнуться“, - объяснила Одер.