Муж Каи Каллас по-прежнему связан со Stark Logistics через другую компанию

В финансовом отчете Stark Logistics за 2022 год говорится: „Поскольку основная деятельность Stark Logistics связана с автогужевыми перевозками, в августе 2021 года владельцы компании учредили общество с ограниченной ответственностью Stark Warehousing, а 30 декабря того же года был подписан договор о торговых складах как самостоятельной экономической единицы вновь созданной компании. Согласно соглашению, 1 января 2022 года были переданы все активы, права, обязанности и контракты, связанные со складским хозяйством. Под совместным брендом Stark Logistics клиентам предлагается полный логистический сервис, включающий как транспортные, так и складские услуги“.