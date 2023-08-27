Пропавший пожилой мужчина найден мертвым

В пятницу вечером около 20 часов в Центр тревоги сообщили, что живущий в деревне Росма волости Пылва 92-летний Георгий ушел из своего дома.

В воскресенье местное отделение полиции сообщило, что Георгий найден мертвым.

„С прискорбием сообщают, что в ходе поисков на местности в волости Пылва Георгий был найден мертвым. Нет оснований подозревать, что его смерть связана с преступлением. Причину смерти мужчины определит экспертиза. Глубокие соболезнования его близким“, - сказал оперативный дежурный отделения полиции Арво Турба.

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