ЧП и криминал
27.08.2023, 14:28

Пропавший пожилой мужчина найден мертвым

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

Полиция просила вчера помощи в выяснении местонахождения пропавшего в волости Пылва 92-летнего Георгия. Сегодня из полиции пришло сообщение, что Георгий найден мертвым.

В пятницу вечером около 20 часов в Центр тревоги сообщили, что живущий в деревне Росма волости Пылва 92-летний Георгий ушел из своего дома.

В воскресенье местное отделение полиции сообщило, что Георгий найден мертвым.

„С прискорбием сообщают, что в ходе поисков на местности в волости Пылва Георгий был найден мертвым. Нет оснований подозревать, что его смерть связана с преступлением. Причину смерти мужчины определит экспертиза. Глубокие соболезнования его близким“, - сказал оперативный дежурный отделения полиции Арво Турба.

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