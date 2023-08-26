Eesti 200 решила исключить из своих рядов двух человек

„Эти два человека больше не будут продолжать работу в партии“, - заявил в субботу ERR член правления Eesti 200 Алексей Яшин.

Несколько других членов правления партии сказали, что пока не могут дать комментарий, поскольку внутрипартийные процедуры еще не завершены.

На этой неделе эстонские СМИ писали о внутреннем конфликте в партии Eesti 200 и о том, что председатель Eesti 200 Лаури Хуссар дал депутату Таллиннского горсобрания Лийне Нормет, эксперту по безопасности и депутату Тюриского волостного собрания Кадри Паас и ИТ-предпринимателю Карин Кауп-Лапынин время до 21 августа решить, хотят ли они оставаться в партии, обвинив их в нанесении ущерба репутации партии. Нормет сообщила в понедельник, что покинула Eesti 200.

Трио, вступившее в конфликт с руководством партии, обвиняет Хуссара в диктаторских замашках, а партийную верхушку в целом - в отходе от первоначальных ценностей Eesti 200.

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