25.08.2023, 19:20
Кая Каллас: я не планирую уходить в отставку. Как премьер буду бороться за Эстонию и свободу Украины(50)
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA
Премьер-министр Кая Каллас говорит, что понимает недовольство людей, но уходить в отставку не планирует. „Если будет инициирован вотум недоверия, то естественно, я предстану перед Рийгикогу“, - добавляет она.
Результаты свежего опроса социологической фирмы Turu-uuringute AS показывают, что большинство жителей Эстонии хочет отставки руководителя правительства. Почти половина опрошенных (767 человек) считают, что премьер-министр обязательно должна покинуть свой пост. Еще 21% выбрали в качестве ответа „скорее да“.