Кая Каллас: я не планирую уходить в отставку. Как премьер буду бороться за Эстонию и свободу Украины

„Я понимаю недовольство людей из-за возникшей ситуации. Но политика всё-таки не делается на основе экспресс-опросов“, - сказала в своем комментарии порталу Delfi Каллас. „Точно также можно же и о рейтингах партии сказать — ни у одной эстонской партии нет 75-процентной поддержки. Я не планирую подавать в отставку. Как премьер-министр я буду бороться за свободу Украины и за Эстонию“.