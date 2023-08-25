Новости Эстонии
25.08.2023, 19:20

Кая Каллас: я не планирую уходить в отставку. Как премьер буду бороться за Эстонию и свободу Украины

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Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA

Премьер-министр Кая Каллас говорит, что понимает недовольство людей, но уходить в отставку не планирует. „Если будет инициирован вотум недоверия, то естественно, я предстану перед Рийгикогу“, - добавляет она.

Результаты свежего опроса социологической фирмы Turu-uuringute AS показывают, что большинство жителей Эстонии хочет отставки руководителя правительства. Почти половина опрошенных (767 человек) считают, что премьер-министр обязательно должна покинуть свой пост. Еще 21% выбрали в качестве ответа „скорее да“.

„Я понимаю недовольство людей из-за возникшей ситуации. Но политика всё-таки не делается на основе экспресс-опросов“, - сказала в своем комментарии порталу Delfi Каллас. „Точно также можно же и о рейтингах партии сказать — ни у одной эстонской партии нет 75-процентной поддержки. Я не планирую подавать в отставку. Как премьер-министр я буду бороться за свободу Украины и за Эстонию“.

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