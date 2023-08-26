Каю Каллас вызвала спецкомиссия Рийгикогу в связи с Stark Logistics и расходами Кариса

В понедельник специальная комиссия по контролю за государственным бюджетом обсудит вопрос о финансировании канцелярии президента. Помимо Каллас на заседание приглашены руководитель канцелярии премьер-министра Геррит Мяэсалу и представитель Госконтроля.

Председатель комиссии Урмас Рейнсалу (Партия Isamaa) уже приглашал Каллас на заседание на прошлой неделе, но она прислала вместо себя коллегу по партии, министра финансов Марта Вырклаэва.

Во вторник на совместном заседании спецкомиссии по контролю за госбюджетом и спецкомиссии по борьбе с коррупцией будет обсуждаться бизнес с Россией после начала военных действий против Украины. На заседание приглашены Каллас, генеральный директор Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви, исполнительный директор Metaprint Мартти Лемендик, исполнительный директор Stark Logistics Кристьян Крааг и представитель Госконтроля.

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