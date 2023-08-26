Компания Stark Logistics получила с начала 2022 года более 300 разрешений на перевозки в Россию

ERAA является добровольным объединением автотранспортных компаний, которое, в частности, занимается выдачей разрешений на перевозку.

Член правления ERAA Эрмо Перолайнен сообщил, что на будущее ни одной заявки не поступало.

По его словам, муж Каи Каллас Арво Халлик сам не подавал эти заявки, но получал в ERAA разрешения на перевозку в качестве уполномоченного лица.

На этой неделе стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала работать на российском направлении во время войны в Украине, несмотря на критику правительства в адрес компаний, ведущих бизнес с Россией.

Подробности скандала вокруг деятельности Stark Logistics и Арво Халлика читайте по ссылкам ниже.

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