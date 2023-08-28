Лето на рынке мяса: люди ели птицу, продажи свинины не росли

Рост объема продаж летней продукции (в килограммах) был обусловлен реализацией мяса птицы, а вот количественные продажи свинины по сравнению с прошлым годом остались неизменными. Компания Nõo Lihatööstus сопоставила продажи с апреля по август с аналогичным периодом прошлого года – это период активной реализации летней продукции. Рост оборота от продаж летней продукции в этом году составил 18% по бройлерам и 16% по свинине.

Из товарных групп заметнее всего увеличился оборот от продаж сырых колбасок (более 32%), шашлыков (около 20%) и мяса для приготовления на гриле (также около 20%). А количественно продажи сырых колбасок выросли этим летом более чем на 26%.

„Идя навстречу потребителям и принимая во внимание их высокую чувствительность к ценам, компания Nõo не повышала цены на летнюю продукцию из мяса птицы и гриль-колбаски, – прокомментировал председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк. – К сожалению, на мировом рынке цены на свинину выросли до рекордно высокого уровня, но мы старались удерживать рост цен на конечную продукцию значительно ниже уровня общей инфляции“.

Nõo Lihatööstus – это крупнейший и самый инновационный производитель мясной продукции в Эстонии. Предприятие трудоустраивает около 200 человек, являясь одним из важнейших работодателей в Южной Эстонии и внося значительный вклад в местную жизнь. Производство Nõo Lihatööstus удостоилось звания Семейного предприятия года на конкурсе лучших предприятий, проводимым Фондом развития предпринимательства (EAS), Эстонской сельскохозяйственно-торговой палатой и Центральным союзом работодателей Эстонии.

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