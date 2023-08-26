Теперь еще понятнее! Новая система указателей на станции по приему отходов в Пяэскюла упростит сбор мусора

У въезда на станцию установлена схема движения, на которой указаны места сбора отходов. Все контейнеры для отсортированных отходов обозначены пиктограммами и пояснениями на эстонском языке.

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, новая система указателей поможет улучшить опыт посещения станции для горожан. „Понятная система указателей поможет жителям города быстро и просто доставить отходы в подходящий контейнер. Забота об окружающей среде предполагает правильную сортировку мусора, как дома, так и на станции по приему отходов. Новая система поможет упростить этот процесс“, - сказал Вимм.

По словам руководителя Таллиннского центра отходов Рейна Калле, целью пилотного проекта является также создание единообразной информационной экономики. „Специалисты Таллиннского центра отходов постараются в тестовый период оценить, делает ли картинка с указателями более удобной сдачу отходов для клиентов. Таблицы с пояснениями маршрута изготовлены так, чтобы при необходимости информацию можно было скорректировать. В случае эффективности пилотного проекта в планах оснащение остальных станций по приему отходов такими информативными пиктограммами“, - пояснил Калле.

В сотрудничестве с предприятием Teenus.ee OÜ были изготовлены около 80 пиктограмм, а также схемы с пояснением маршрута. Общая стоимость реализации пилотного проекта составляет 18 000 евро.

Таллиннская программа обращения с отходами на период 2022 – 2026 гг. предусматривает постепенный переход к использованию единых обозначений в виде пиктограмм для видов отходов. Наименования видов отходов основываются на общей, работающей в стране, системе обозначений. Посетителям станции рекомендуется следовать на территории станции принципу кругового движения.

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