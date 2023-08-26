Новости Эстонии
26.08.2023, 16:45

Теперь еще понятнее! Новая система указателей на станции по приему отходов в Пяэскюла упростит сбор мусора

 
Все контейнеры для отсортированных отходов обозначены пиктограммами и пояснениями на эстонском языке.
Все контейнеры для отсортированных отходов обозначены пиктограммами и пояснениями на эстонском языке.
ФОТО: Erakogu

Таллиннский центр отходов запустил на станции по приему отходов в Пяэскюла пилотный проект, цель которого – при помощи указателей упростить сбор отходов по видам как для клиентов, так и для операторов станции.

У въезда на станцию установлена схема движения, на которой указаны места сбора отходов. Все контейнеры для отсортированных отходов обозначены пиктограммами и пояснениями на эстонском языке.

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, новая система указателей поможет улучшить опыт посещения станции для горожан. „Понятная система указателей поможет жителям города быстро и просто доставить отходы в подходящий контейнер. Забота об окружающей среде предполагает правильную сортировку мусора, как дома, так и на станции по приему отходов. Новая система поможет упростить этот процесс“, - сказал Вимм.

По словам руководителя Таллиннского центра отходов Рейна Калле, целью пилотного проекта является также создание единообразной информационной экономики. „Специалисты Таллиннского центра отходов постараются в тестовый период оценить, делает ли картинка с указателями более удобной сдачу отходов для клиентов. Таблицы с пояснениями маршрута изготовлены так, чтобы при необходимости информацию можно было скорректировать. В случае эффективности пилотного проекта в планах оснащение остальных станций по приему отходов такими информативными пиктограммами“, - пояснил Калле.

В сотрудничестве с предприятием Teenus.ee OÜ были изготовлены около 80 пиктограмм, а также схемы с пояснением маршрута. Общая стоимость реализации пилотного проекта составляет 18 000 евро.

Таллиннская программа обращения с отходами на период 2022 – 2026 гг. предусматривает постепенный переход к использованию единых обозначений в виде пиктограмм для видов отходов. Наименования видов отходов основываются на общей, работающей в стране, системе обозначений. Посетителям станции рекомендуется следовать на территории станции принципу кругового движения.

Посетителям станции рекомендуется следовать на территории станции принципу кругового движения.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии