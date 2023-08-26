Таллинн создаст в каждом районе центры поддержки в чрезвычайных ситуациях(1)
Таллинн создаст во всех районах города центры поддержки в чрезвычайных ситуациях - независимые от внешних поставщиков услуг здания, в которых люди смогут получить помощь, советы и информацию, например, в случае продолжительного сбоя в подаче электричества или воды, пожара или других крупных кризисных ситуаций. Центры поддержки в чрезвычайных ситуациях обычно располагаются в зданиях районных управ, знакомых местным жителям, но сеть таких зданий планируется расширить.
По словам вице-мэра Тийта Терика, в случае кризисов очень важно обеспечить поддержку населения и дать им чувство безопасности, с этой целью Таллинн принял решение о создании в каждом районе города центров поддержки в чрезвычайных ситуациях. „Местное самоуправление в период кризиса должно стать тем местом, в котором люди получают необходимую поддержку и опору. Команда урегулирования кризисов и районные управы ежедневно трудятся над тем, чтобы в условиях кризисной ситуации все процедуры проходили как можно более слаженно. Центрах поддержки в чрезвычайных ситуациях могут функционировать независимо от поставщиков услуг, это гарантирует, что в здании горожанам можно предложить помощь и совет даже в случае масштабного перебоя в подаче электричества“, - рассказал вице-мэр.
В центрах поддержки в чрезвычайных ситуациях жители смогут получить необходимую информацию и практические советы. В этих центрах населению также предлагают жизненно необходимые услуги, при необходимости в них может быть организовано питание, в них можно получить питьевую воду, гигиенические принадлежности, а также средства коммуникации. В Таллинне для подготовки к кризисам созданы различные ресурсы, позволяющие эффективно реагировать на различные ситуации. На кризисном складе хранятся запасы, включая средства индивидуальной защиты, запасы на случай эвакуации, продуктовые запасы, средства для борьбы с загрязнениями. Также в центре есть раскладушки, устройства связи и альтернативные устройства связи, гигиенические принадлежности и проч. В этих центрах отсутствуют стационарные условия для ночлега, но муниципальная полиция, ответственная за урегулирование кризисов в Таллинне, готова при необходимости организовать там временный ночлег для населения, если в случае какой-либо чрезвычайной ситуации люди не могут ночевать у себя дома.
Центры поддержки в чрезвычайных ситуациях созданы в районной управе Пирита (Клоостри теэ, 6), в районной управе Пыхья-Таллинна (Кари, 13), в районной управе Нымме (Валдеку, 13), в районной управе Ласнамяэ (Палласти, 54), в районной управе Кесклинна (Нунне, 18), в Мустамяэ в культурном центре „Кая“ (Э.Вильде теэ, 118), в дневном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24), в Кристийнеском центре деятельности (б. Сыпрузе, 5). Также Таллинн подготовил пять мест для эвакуации, в которых жители при необходимости смогут получить нужную информацию и первичные услуги. В будущем список таких центров будет расширен за счет общинных центров (общественные дома, библиотеки, культурные центры и проч.).
К концу этого года Таллиннский департамент городского имущества создаст в зданиях независимые альтернативные источники питания, которые смогут поддерживать подачу электроэнергии в зданиях и в чрезвычайных ситуациях. Предприятия AS Tallinna Vesi и AS Utilitas Tallinn занимаются картографированием существующих соединений систем подачи воды и отопления в зданиях центров поддержки в чрезвычайных ситуациях, а также созданием дополнительных мобильных систем, чтобы обеспечить функционирование в ситуации, когда стационарные системы не могут работать.
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