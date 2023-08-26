Телефонные мошенники всё чаще работают в связке и на Marketplace

В четверг, 24 августа в полицию обратилась живущая в Тартумаа женщина, которой позвонил мужчина, представившийся полицейским. Он сообщил, что по доверенности на имя женщины в Swedbank пытаются взять кредит. Затем потерпевшей позвонил „специалист по финансам“, который предложил женщине помощь в обеспечении безопасности ее банковских счетов. Она передала звонившему пароли Mobili-ID. Позже женщина обнаружила, что с ее счетов переведены деньги на чужие счета. Причиненный мошенничеством ущерб составил 4 822 евро.

В тот же день в полицию обратился проживающий в Тартумаа мужчина, который продал на платформе Facebook Marketplace электронное устройство. С ним связался покупатель и послал мужчине ссылку на услугу доставки. Потерпевший ввел запрошенные данные, а позже обнаружил, что с его банковского счета сняты без его ведома и разрешения 1390 евро.

В тот же день полиция возбудила уголовное дело по еще одному случаю телефонного мошенничества, жертвой которого стала проживающая в Тарту женщина. Ей позвонили и велели загрузить программу, с помощью которой на имя потерпевшей был взят кредит на сумму 3700 евро.

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