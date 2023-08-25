25.08.2023, 13:45
Ехавшего из России гражданина Эстонии оштрафовали на 400 евро за георгиевскую ленту(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 24 августа, Идаская префектура передала, что пограничники в Нарве оштрафовали на пограничном переходе водителя автомобиля с георгиевской ленточкой.
У ехавшего из России легкового автомобиля на зеркале заднего вида висела георгиевская ленточка.
Поскольку в Эстонии запрещено публичное демонстрирование символов, поддерживающих агрессию, пограничники оштрафовали 39-летнего гражданина Эстонии на 400 евро.
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