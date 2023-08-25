ВИДЕО | Эстонцы всегда будут помнить, а украинцы никогда не забудут. Минобороны Украины поблагодарило Эстонию оригинальным клипом

Благодарность выражена следующим странам: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Словакия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Норвегия, США, Канада, Австралия и Япония.

В каждом видео показаны кадры военной помощи от указанных стран, сопровождаемые популярными песнями каждой из них.

Например, в ролике для США Украина поблагодарила американскую сторону за предоставленную бронетехнику, системы ПВО и боеприпасы. Благодарность за истребители F-16 сопровождается песней Фрэнка Синатры „Сome fly with me. Oh, too soon?“

Германию Украина поблагодарила под трек EDEKA „Supergeil“ за предоставленные системы ПВО, танки и другое вооружение.

В видео для Польши демонстрируются кадры не только с военной помощью, но и с украинскими беженцами, которых приняла польская сторона.

В видео с благодарностью Франции Минобороны обыграло популярный стереотип о французской романтике, отметив, что „нет ничего романтичнее самоходной 155-мм артиллерии“, которую Париж передает Киеву.

Эстонию же показали в видео страной, которая знает, что такое сопротивление и принудительное изгнание. Под „Metsavendade laul“ Эстонию представили страной, которая всегда поможет тем, кому угрожает оккупация.

В видеоролике также отмечают, что Эстония предоставила Украине 33% от своего военного бюджета. Больше, чем любая другая страна.

В конце ролика добавляют слова благодарности и то, что эстонцы всегда будут помнить, а украинцы никогда не забудут.

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