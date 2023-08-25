Центристы начинают в Рийгикогу переговоры о выражении вотума недоверия Кае Каллас

„Депутаты нашей фракции считают, что скандал вокруг деятельности фирмы супруга премьер-министра нанес большой урон репутации Эстонии. Кая Каллас как в Эстонии, так и в других европейских странах активно защищала интересы Украины, подчеркивала необходимость и важность исполнения санкций. Также она призывала предприятия следовать принципам морали. К сожалению, сама премьер-министр не последовала этому принципу, также она не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она, что фирма ее супруга действует в России“, - сказал председатель парламентской фракции центристов Танель Кийк.

По словам Кийка, критику по поводу деятельности главы правительства уже высказали представители коалиционных партий, переговоры помогут получить четкую обратную связь от других парламентских фракций, в том числе фракции Партии реформ, фракции партии Eesti 200 и фракции Социал-демократической партии.

„Правительственный кризис нуждается в быстром и однозначном решении. Новость о том, что Кая Каллас предоставила действующей в России фирме кредит почти на 400 000 евро, уже появилась на страницах зарубежных изданий. Это негативно влияет на репутацию Эстонии. Учитывая данные Каей Каллас объяснения, у нее нет морального права занимать пост премьер-министра“, - сказал Кийк.

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