В Таллинне не нужно платить за место в детском саду для второго и последующего ребенка

По словам вице-мэра Андрея Канте, в столице освобождение от оплаты места в детском саду начиная со второго ребенка действует уже около двух лет. „Финансовые возможности в семьях разные, но забота о детях неизбежно сопровождается дополнительными расходами. В особенности, если в семье несколько детей. Город поддерживает также посещающих частные детские сады детей, руководствуясь теми же принципами, а в случае муниципальных детских садов – в пределах ставки. Для получения освобождения от оплаты места в детском саду родитель должен представить заявление“, - пояснил Канте.

Начиная с 1 января 2023 года для получения компенсации местом жительства ребенка и хотя бы одного из родителей, согласно регистру народонаселения, по данным на 31 декабря, а также непрерывно в текущем году, должен быть Таллинн. При этом по данным регистра народонаселения родитель и ребенок должны быть зарегистрированы по одному адресу.

Помимо освобождения от оплаты за место начиная со второго посещающего сад ребенка, родитель полностью освобождается от оплаты за место в детском саду, если нетто-доход на первого члена семьи в месяц ниже нижней ставки оплаты труда, а на каждого последующего члена семьи – ниже 80% нижней ставки оплаты труда (нетто-доход на первого члена семьи - 724,99 евро, на каждого следующего - 579,99 евро). В этом случае также в регистре народонаселения родитель и ребенок должны числиться в качестве жителей Таллинна по одному адресу.

Родитель также освобождается от необходимости оплачивать место в детском саду, если по рекомендации внешней консультативной команды (Innove Rajaleidja) ребенок посещает или ожидает очереди в группу выравнивания или группу для детей с особыми потребностями, если местом жительства родителя и ребенка, согласно регистру народонаселения, является Таллинн.