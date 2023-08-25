В Таллинне не нужно платить за место в детском саду для второго и последующего ребенка
Для таллиннских семей, в которых детский сад посещает одновременно более одного ребенка, начиная со второго ребенка действует освобождение от оплаты места. Предпосылкой для получения освобождения является зарегистрированное место жительства ребенка и родителя в Таллинне, а также подача соответствующего ходатайства.
По словам вице-мэра Андрея Канте, в столице освобождение от оплаты места в детском саду начиная со второго ребенка действует уже около двух лет. „Финансовые возможности в семьях разные, но забота о детях неизбежно сопровождается дополнительными расходами. В особенности, если в семье несколько детей. Город поддерживает также посещающих частные детские сады детей, руководствуясь теми же принципами, а в случае муниципальных детских садов – в пределах ставки. Для получения освобождения от оплаты места в детском саду родитель должен представить заявление“, - пояснил Канте.
Начиная с 1 января 2023 года для получения компенсации местом жительства ребенка и хотя бы одного из родителей, согласно регистру народонаселения, по данным на 31 декабря, а также непрерывно в текущем году, должен быть Таллинн. При этом по данным регистра народонаселения родитель и ребенок должны быть зарегистрированы по одному адресу.
Помимо освобождения от оплаты за место начиная со второго посещающего сад ребенка, родитель полностью освобождается от оплаты за место в детском саду, если нетто-доход на первого члена семьи в месяц ниже нижней ставки оплаты труда, а на каждого последующего члена семьи – ниже 80% нижней ставки оплаты труда (нетто-доход на первого члена семьи - 724,99 евро, на каждого следующего - 579,99 евро). В этом случае также в регистре народонаселения родитель и ребенок должны числиться в качестве жителей Таллинна по одному адресу.
Родитель также освобождается от необходимости оплачивать место в детском саду, если по рекомендации внешней консультативной команды (Innove Rajaleidja) ребенок посещает или ожидает очереди в группу выравнивания или группу для детей с особыми потребностями, если местом жительства родителя и ребенка, согласно регистру народонаселения, является Таллинн.
Родителей тех детей, которые посещают частный детский сад, город поддерживает при оплате стоимости обучения в детском учреждении для второго и последующих детей, если детский сад посещают двое и более детей из этой семьи. В регистре народонаселения родитель и ребенок должны числиться в качестве жителей Таллинна по одному адресу.
Родителям детей, посещающих частный детский сад, для получения пособия необходимо в течение трех месяцев с начала получения услуги представить в Таллиннский департамент образования заявление и подтверждающие оплату документы. Пособие выплачивается в соответствии с действительными расходами в календарный месяц. Верхний предел пособия на одного ребенка равен размеру стоимости места в муниципальном детском саду, который в этом году составляет 71,25 евро в месяц (в детском саду с бассейном - 78,26 евро в месяц).
Пособия назначаются сроком на один учебный год (с 1 сентября по 31 августа). В связи с этим 31 августа завершается учебный год и нужно предоставить новое заявление, которое будет действительно до 31 августа следующего года.
Ходатайство об освобождении от оплаты места в детском саду можно представить в электронном виде по адресу info.haridus.ee/lasteaiakoht или директору детского сада на бумаге. Подробнее о льготах можно узнать на домашней странице Таллинна.