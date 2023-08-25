25.08.2023, 11:30
ФОТО | Микроавтобус загорелся открытым пламенем прямо во время движения посреди дороги
В пятницу около 10 часов утра в Центр тревоги сообщили о пожаре в городе Выхма в Вильяндимаа. Как оказалось, на улице Парги горит микроавтобус Renault.
Когда спасатели прибыли на место, то передняя часть автомобиля горела открытым пламенем. В итоге огонь полностью уничтожил переднюю часть автомобиля.
Микроавтобус принадлежал фирме, оказывающей услуги доставки. Во время движения внезапно показался огонь из-под капота около дворников. Водитель остановил микроавтобус и в итоге никто не пострадал.