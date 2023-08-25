Financial Times: еще в мае Каллас говорила о моральном компасе

The Financial Times пишет, что Кая Каллас оказалась под нарастающим давлением из-за бизнеса мужа. По сообщению FT, ситуацию усугубляет тот факт, что Каллас давала предприятиям супруга кредит.

Издание отмечает, что президент и партнеры по коалиции требуют от премьера ответов, а оппозиция призывает уйти в отставку.

Газета пишет, что голос премьер-министра Эстонии стал одним из самых громких и влиятельных на Западе, призывая к ужесточению санкций против России и побуждая европейские компании разорвать деловые отношения с Москвой.

В статье вспоминается май, когда Каллас сказала газете, что работающие в Эстонии предприятия должны следовать моральному компасу и отказаться от сделок, которые могут позволить подпадающим под санкции товарам попасть в Москву.

В начале статьи Bloomberg приводятся слова Каи Каллас о том, ей нечего скрывать. Сразу после этого цитируется Алар Карис: по его словам случившееся может бросить тень на Эстонию, которая выделяется своей критикой в отношении России.

В статье также упоминается, что супруг Каллас Арво Халлик как минимум в среду перенаправил заданные ему журналистами вопросы руководителю Startrek Logistics AS.

Кроме этого, Bloomberg отмечает, что, согласно некоторым опросам, поддержка Партии реформ во главе с Каллас начала падать.

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