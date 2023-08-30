Экономика
30.08.2023, 09:15

ОБМАН? | „Должен ли пенсионер подавать декларацию о доходах? Мой сын получил письмо, что я должна государству“

 
7800 человек до сих пор не подали налоговую декларацию
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Сын пенсионерки получил письмо, которое выглядит так, как будто его отравил Налогово-таможенный департамент. Суть письма: матери адресата следует подать декларацию о доходах, ей придется заплатить подоходный налог. Женщина всегда считала, что пенсионеры не обязаны подавать налоговую декларацию. Не фальшивое ли письмо? Издание Maaleht ответило на эти вопросы.

Хотя пенсионерка Лейда (имя изменено — ред.) полагает, что все сделала правильно, ее все же волнуют вопросы, нужно ли ей подавать налоговую декларацию, если последние пять лет, кроме пенсии, ее доход составлял 30 евро в месяц за уборку подъезда? В каком размере ей придется доплатить подоходный налог? Почему письмо прислали не на адрес ее электронной почты, а сыну, который живет в Финляндии? Наконец, не фальшивое ли это письмо?

Нет, письмо настоящее, заверила руководитель сферы услуг Налогово-таможенного департамента Анника Оя. В 2022 году Лейда превысила ставку необлагаемого налогом дохода.

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