ОБМАН? | „Должен ли пенсионер подавать декларацию о доходах? Мой сын получил письмо, что я должна государству“
Сын пенсионерки получил письмо, которое выглядит так, как будто его отравил Налогово-таможенный департамент. Суть письма: матери адресата следует подать декларацию о доходах, ей придется заплатить подоходный налог. Женщина всегда считала, что пенсионеры не обязаны подавать налоговую декларацию. Не фальшивое ли письмо? Издание Maaleht ответило на эти вопросы.
Хотя пенсионерка Лейда (имя изменено — ред.) полагает, что все сделала правильно, ее все же волнуют вопросы, нужно ли ей подавать налоговую декларацию, если последние пять лет, кроме пенсии, ее доход составлял 30 евро в месяц за уборку подъезда? В каком размере ей придется доплатить подоходный налог? Почему письмо прислали не на адрес ее электронной почты, а сыну, который живет в Финляндии? Наконец, не фальшивое ли это письмо?