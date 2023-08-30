ОБМАН? | „Должен ли пенсионер подавать декларацию о доходах? Мой сын получил письмо, что я должна государству“

Хотя пенсионерка Лейда (имя изменено — ред.) полагает, что все сделала правильно, ее все же волнуют вопросы, нужно ли ей подавать налоговую декларацию, если последние пять лет, кроме пенсии, ее доход составлял 30 евро в месяц за уборку подъезда? В каком размере ей придется доплатить подоходный налог? Почему письмо прислали не на адрес ее электронной почты, а сыну, который живет в Финляндии? Наконец, не фальшивое ли это письмо?