Пустят на мясо? Семья в шоке: украдена домашняя любимица с редким заболеванием легких

„Кража представляется самым вероятным, так как мы не обнаружили никаких следов того, чтобы лошадь сама покинула загон. Видимо, ее увели под уздцы. Не было также никаких причин, по которым она могла бы уйти из своего стада, со своего пастбища, где нет нехватки в сочной траве. Надежда умирает последней, но в данный момент мы уверены, что ее украли“, - говорит хозяйка животного Тийна Кепс.

В пользу кражи говорит и то обстоятельство, что недавно к лошади проявлял интерес один мужчина, который говорил, что его дочери нужна именно такая лошадь.

„На протяжении лета приходил цыганской внешности и говорящий по-эстонски с акцентом мужчина, который очень хотел купить эту лошадь. Поэтому наши подозрения обоснованы“, - добавила хозяйка.

Для выездки Умене (помесь ториской породы и тинкера) не подходит: у нее заболевание легких и она постоянно нуждается в лекарствах. Ее держали только как домашнего любимца. „Для верховой езды она не подходит, у нее эмфизема легких“, - сказала Тийна.

Хозяйка считает, что перепродать кобылу с приметной внешностью не удастся — для этого она слишком узнаваема. „Ее могли на мясо украсть, ходят такие разговоры, что цыгане этим занимаются“, - говорит хозяйка животного.

Потерявшая своего любимицу семья обратилась в полицию. Если у кого-либо есть информация по лошади, то сообщить ее просят по телефону 53410302.

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