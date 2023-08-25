Широко распространенный в трудовой среде химикат может быть очень опасным

24 августа вступbkj в силу обязательство по обучению всех работников, контактирующих с диизоцианатами в своей трудовой деятельности. Это означает, что не допускается использование диизоцианатов в промышленных и профессиональных целях в чистом виде или в составе других веществ или смесей, пока работник не пройдет соответствующее обучение. Обязательство по обучению распространяется на всех работников и предпринимателей – физических лиц, использующих диизоцианаты. В виде исключения обязательство по обучению не применяется, если концентрация химиката в чистом виде или вместе с другими веществами не превышает 0,1 массового процента. Поэтому все работодатели должны критически проанализировать все используемые для работы химикаты, и если они содержат диизоцианаты (соответствующее обозначение есть на этикетке упаковки, например, MDI, TDI, HDI, IPDI и/или NDI), следует пройти соответствующее обучение.