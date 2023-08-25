Деловой партнер мужа Каи Каллас хвалит российский рынок: „Очень открытый в международном плане“(4)
„Ну а как по-другому?“ - сказал собственник компании Metaprint и деловой партнер супруга премьер-министра Мартти Лемендик, отвечая на вопрос, почему для ведения бизнеса в России он использовал фирму на Кипре. При этом услуги теневой фирме Лемендика оказывало предприятие, внесенное в Украине в санкционный список, пишет издание Eesti Ekspress.
О российском рынке Лемендик отзывается добрым словом: „С точки зрения глобального бизнеса Россия и географически, и по численности населения представляет собой крупномасштабный рынок, расположенный недалеко от Эстонии“. Именно по этой причине компания Metaprint построила в свое время завод в этой стране. По сравнению с предприятиями в Центральной и Западной Европе это давало значительное преимущество в части расходов.