Деловой партнер мужа Каи Каллас хвалит российский рынок: „Очень открытый в международном плане“

О российском рынке Лемендик отзывается добрым словом: „С точки зрения глобального бизнеса Россия и географически, и по численности населения представляет собой крупномасштабный рынок, расположенный недалеко от Эстонии“. Именно по этой причине компания Metaprint построила в свое время завод в этой стране. По сравнению с предприятиями в Центральной и Западной Европе это давало значительное преимущество в части расходов.