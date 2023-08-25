ТАБЛИЦА | Средняя зарплата в Эстонии выросла до 1873 евро

Руководитель рабочей группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс пояснила, что в разрезе сфер деятельности средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3257 евро), финансовой и страховой деятельности (2953 евро) и энергетики (2946 евро). Самой низкой средняя зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1178 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг* (1191 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1268 евро). „Более всего средняя зарплата выросла в сферах образования (19%), а также сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (15,4%)“, — добавила Вооленс.

Самой высокой месячная брутто-зарплата была в Харьюском (в т. ч. Таллинн; 2093 евро) и Тартуском (1889 евро) уездах, а самой низкой — в Валгаском (1390 евро) и Хийуском (1404 евро) уездах. „По сравнению с тем же периодом годом ранее больше всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (14,6%) и Рапласком (13%) уездах. Самый скромный рост зарплат был отмечен в Харьюском уезде (за искл. Таллинна; 10%) и Ляэнеском уезде (9,5%)“, — сказала Вооленс.



Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, во втором квартале 2023 года был наиболее высоким в сферах информации и связи (2768 евро), а также финансовой и страховой деятельности (2450 евро). Самой низкой медианная зарплата была в сфере операций с недвижимым имуществом (867 евро) и в предоставлении прочих видов услуг (934 евро).

Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе**, так и договора о службе. * К предоставлению прочих видов услуг относятся деятельность организаций, ремонт компьютеров, предметов потребления и домашнего обихода, а также различные персональные услуги, не классифицированные в других рубриках.



** За исключением работников сферы управления Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

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