Сети Decathlon в Эстонии прочат эффект Lidl(5)
На этой неделе на рынке спортивных товаров появился новый игрок – свой первый магазин в Эстонии под Таллинном открыла сеть Decathlon, что для покупателей это означает более широкий выбор, а для других спортивных магазинов – усиление конкуренции, пишет RusERR.
Крупнейшие сети спортивных товаров – Sportland и Rademar – не пожелали комментировать тему конкуренции.
Руководитель сети Matkasport Тармо Мере сообщил ERR, что в последние годы рынок спортивных товаров сильно вырос, причем особый подъем пришелся на период пандемии коронавируса: „Decathlon, конечно, хорошо известен и является крупнейшей в Европе сетью магазинов спортивных товаров. Благодаря собственным торговым маркам у него множество выгодных предложений. Преимущество Decathlon в том, что у него вертикальный рынок – от производства до магазинов, это все одна компания, а товары под своей маркой позволяют хорошо все оптимизировать. Это (появление Decathlon в Эстонии – прим. ред.) несомненно усилит конкуренцию“.
Исполнительный директор Hawaii Express Ало Майдла также отметил, что конкуренция на рынке спортивных товаров в Эстонии уже достаточно жесткая, поскольку помимо физических магазинов существует множество интернет-магазинов.
Майдла считает, что появление нового игрока изменит местный рынок спортивных товаров примерно так же, как появление IKEA или Lidl дополнило выбор и привело к снижению цен.
„Для покупателей это хорошо, для продавцов – сложнее“, – сказал Майдла.
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