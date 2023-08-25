Сети Decathlon в Эстонии прочат эффект Lidl

Руководитель сети Matkasport Тармо Мере сообщил ERR, что в последние годы рынок спортивных товаров сильно вырос, причем особый подъем пришелся на период пандемии коронавируса: „Decathlon, конечно, хорошо известен и является крупнейшей в Европе сетью магазинов спортивных товаров. Благодаря собственным торговым маркам у него множество выгодных предложений. Преимущество Decathlon в том, что у него вертикальный рынок – от производства до магазинов, это все одна компания, а товары под своей маркой позволяют хорошо все оптимизировать. Это (появление Decathlon в Эстонии – прим. ред.) несомненно усилит конкуренцию“.