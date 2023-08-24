Внимание! Несколько парковок в Ласнамяэ будут бесплатными до окончательного определения победителя тендера

„В Ласнамяэ существует проблема с парковкой, и для ее решения мы предоставляем городские земли на основе концессионных договоров операторам, которые организуют безопасные и удобные парковки. Помимо предоставления качественных услуг жителям, партнер должен вести себя достойно и корректно по отношению к городу. Если партнер этого не делает, мы, к сожалению, вынуждены прекратить сотрудничество и искать новых операторов, что, в свою очередь, не всегда нравится первым“, - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что, поскольку это не официальный подрядчик по парковке, районная управа призывает автовладельцев быть бдительными. Фирма Parklateenuste Grupp OÜ не имеет права взимать плату за парковку на городской территории.

Операторы автостоянок Ляэнемере теэ, 10 и Раху теэ, Т8 были вынуждены расторгнуть договор с управой района Ласнамяэ, поскольку компании не выплачивали городу плату за аренду территории и отказывались освобождать объект. Согласно решению суда, парковки должны были быть освобождены 01.10.2022 г. В начале лета районная управа распорядилась демонтировать устаревшее охранное оборудование. С целью прекращения несанкционированной деятельности фирмы Parklateenuste Grupp OÜ, районная управа объявила конкурс на заключение концессионных договоров, с целью найти новых операторов. Управа района Ласнамяэ сообщает, что ранее платные автостоянки по адресам Ляэнемере теэ, 10 и Раху теэ, Т8 будут бесплатными до окончательного определения победителя тендера.

После завершения процесса апелляции обслуживание автостоянками будет осуществляться на современных условиях. Тендер на обслуживание автостоянки площадью 10769 м2 по адресу Ляэнемере теэ, 10 выиграла фирма Varuosaabi OÜ. Обслуживанием автостоянки площадью 6863 м2 по адресу Раху теэ, Т8 по итогам конкурса будет заниматься фирма Nutiparkla OÜ.