Новости Эстонии
24.08.2023, 21:33

Компания, частично принадлежащая супругу премьер-министра заработала почти 1,5 млн. евро на российских поставках во время войны

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Мартти Лемендик, генеральный директор Metaprint, пока не дал исчерпывающих ответов о деятельности компании в России.
Мартти Лемендик, генеральный директор Metaprint, пока не дал исчерпывающих ответов о деятельности компании в России.
ФОТО: Kertu Liisa Mooste | Delfi Meedia

Хотя в Stark Logistics утверждают, что помогали Metaprint закрыть свой бизнес в России, на самом деле объем деятельности компании только вырос.

На сегодня известно, что премьер-министр Кая Каллас инвестировала посредством выдачи кредитов в бизнес своего мужа Арво Халлика. Благодаря этому Халлик, в свою очередь, владеет долей в логистическом бизнесе Stark Logistics, занимающемся организацией грузоперевозок в Россию.

Основным клиентом этого логистического бизнеса является производитель металлической упаковки Metaprint, который до их пор не приостановил свою деятельность в России, а вместо этого поставлял сырье на миллионы евро из Эстонии

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