24.08.2023, 21:33
Компания, частично принадлежащая супругу премьер-министра заработала почти 1,5 млн. евро на российских поставках во время войны(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя в Stark Logistics утверждают, что помогали Metaprint закрыть свой бизнес в России, на самом деле объем деятельности компании только вырос.
На сегодня известно, что премьер-министр Кая Каллас инвестировала посредством выдачи кредитов в бизнес своего мужа Арво Халлика. Благодаря этому Халлик, в свою очередь, владеет долей в логистическом бизнесе Stark Logistics, занимающемся организацией грузоперевозок в Россию.