Компания, частично принадлежащая супругу премьер-министра заработала почти 1,5 млн. евро на российских поставках во время войны

На сегодня известно, что премьер-министр Кая Каллас инвестировала посредством выдачи кредитов в бизнес своего мужа Арво Халлик а. Благодаря этому Халлик, в свою очередь, владеет долей в логистическом бизнесе Stark Logistics, занимающемся организацией грузоперевозок в Россию.

Основным клиентом этого логистического бизнеса является производитель металлической упаковки Metaprint, который до их пор не приостановил свою деятельность в России, а вместо этого поставлял сырье на миллионы евро из Эстонии