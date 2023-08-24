Новости Эстонии
24.08.2023, 21:33

Компания, частично принадлежащая супругу премьер-министра, заработала почти 1,5 млн евро на российских поставках во время войны

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Metaprinti suuromanik Martti Lemendik ütleb, et kiirem lahkumine Venemaalt oleks toetanud rahaliselt Putini režiimi.
Metaprinti suuromanik Martti Lemendik ütleb, et kiirem lahkumine Venemaalt oleks toetanud rahaliselt Putini režiimi.
ФОТО: Kertu Liisa Mooste | Delfi Meedia

Хотя в Stark Logistics утверждают, что помогали Metaprint закрыть свой бизнес в России, на самом деле объем деятельности компании только вырос.

На сегодня известно, что премьер-министр Кая Каллас инвестировала посредством выдачи кредитов в предприятие своего мужа Арво Халлика, через которое Халлик владеет долей в логистическом бизнесе Stark Logistics, занимающемся организацией грузоперевозок в Россию.

Основным клиентом этого логистического бизнеса является производитель металлической упаковки Metaprint, который не только до их пор не приостановил свою деятельность в России, но и поставил из Эстонии в РФ сырья на миллионы евро.

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